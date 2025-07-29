Nemrut Kalderası'nda Dron ile Görüntülenen Bozayılar Ziyaretçileri Büyülüyor

Nemrut Kalderası'nda Dron ile Görüntülenen Bozayılar Ziyaretçileri Büyülüyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, 'Mükemmeliyet Ödülü' ile ödüllendirildi. Dron ile görüntülenen bozayılar, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgedeki sıcak ve soğuk göller, buz mağarası ve endemik bitki örtüsü ile birlikte bozayılar, ziyaretlerinde karşılaşılan ilginç unsurlar arasında yer alıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar dron ile görüntülendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, endemik bitki örtüsü ve bozayılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapan doğa tutkunları ile Nemrut Kalderası'nı gezen ziyaretçiler, göl çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.

Dron ile görüntülenen bozayılar, zaman zaman çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görülüyor.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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