Nemrut Kalderası'nda Dron ile Görüntülenen Bozayılar Ziyaretçileri Büyülüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar dron ile görüntülendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, endemik bitki örtüsü ve bozayılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nemrut Dağı'nda zirve yürüyüşü yapan doğa tutkunları ile Nemrut Kalderası'nı gezen ziyaretçiler, göl çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.

Dron ile görüntülenen bozayılar, zaman zaman çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görülüyor.