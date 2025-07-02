Nemrut Dağı Ziyaretçi Rekoru Kırdı

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Ören Yeri, bu yılın 5 ayında 84 bin 889 ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl Nemrut Dağı'nı 174 bin 858 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin 160 bini yerli, yaklaşık 15 bini ise yabancı turistlerden oluştu.

2025'in ilk beş ayında ise toplam 84 bin 889 kişi, Nemrut Dağı Ören Yeri'ni gezdi. Mayıs ayında kaydedilen 52 bin 43 ziyaretçiyle aylık bazda rekor düzeye ulaşıldı.

Ziyaret artışının özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğunlaştığı Nemrut Dağı'nda, gün doğumu ve batımında oluşan kalabalık dikkat çekiyor. Turizm sezonunun ilerleyen dönemlerinde bu sayının daha da artması bekleniyor.

Heykeller "nanoteknoloji" ile korunuyor

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken, bölgenin hem tarihi hem de kültürel miras açısından özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kommagene Krallığı'na ait tanrı heykellerinin 2 bin 200 yıldır ayakta olduğunu belirten Yelken, bu eserlere korunması için 3 yıldır nanoteknolojik yöntemlerle müdahale edildiğini aktardı.

Yelken, "Heykellerdeki çatlaklara özel bir bakteri enjekte ederek, 'nanoteknoloji' ile yaklaşık bir ay sonra taşlaşmasını sağlıyoruz. Bu sistemde tabii Kültür Bakanlığımızın uzmanları tarafından bu işlem yapılıyor. Bu vesileyle biz de görevimizi yapıp gelecek kuşaklara Nemrut Dağı'nı aktarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yelken, Nemrut'un sadece tarihsel değil, aynı zamanda turizm altyapısı açısından da geliştirilmekte olduğunu belirterek, ziyaretçilerin bölgedeki deneyimini artırmaya yönelik projelerin sürdüğünü dile getirdi.

Nemrut Dağı'nı ilk kez ziyaret eden Pelin Çağlayan da manzaraya hayran kaldığını söyledi. Çağlayan, "Sırf gün batımını burada geçirmek için aslında geldim. Yani hem tarihi arka planı hem doğayla iç içe olması hem gün batımındaki manzarası inanılmaz." ifadelerini kullandı.