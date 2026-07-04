Nekropol Müzesi'nde kuşların ölümüne neden olan tel örgülere önlem

ANTALYA'nın tarihi Attaleia Antik Kenti'ne ait Doğu Nekropol Alanı üzerinde inşa edilen Nekropol Müzesi'nin çatısına giren kuşların dışkılarının tarihi yapıya zarar vermemesi için kurulan tel örgü sistemi kuşların ölümüne neden olunca önlem alındı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Veysel Akın, geçici süreyle çatı pencerelerinin açıldığı ve bu alanlarda ultrasonik kuşsavar sistemleri kurulduğunu, kuşların yapı dışına yönlendirilme işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Antalya kent merkezinde Attaleia Antik Kenti'ne ait Doğu Nekropol Alanı üzerinde kurulu ve üzeri çelik konstrüksiyon ile örtülü Nekropol Müzesi çatısının güvercinler ve diğer kuşlar tarafından yoğun şekilde kullanımı ve dışkılarının tarihi eserlere zarar vermesi nedeniyle bir süre önce Antalya Rölöve Anıtlar Bölge Müdürlüğü'nce tel örgülü önlem alındı. Ancak tel örgü sistemindeki açıklıklardan içeri giren güvercinler ve diğer kuşlar dışarı çıkamayınca öldü. Hayvan Hakları Platformu Antalya üyeleri, Antik Çağ'ın izlerini günümüze taşıyan 2 bin 300 yıllık mezar alanıyla dikkati çeken Nekropol Müzesi önünde açıklama yaparak kuş ölümlerinin önlenmesini istedi.

RÖLÖVE MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Veysel Akın, müzedeki uygulamaların 2023 yılında kendileri tarafından yapıldığını belirterek, "Müzenin hizmete açılmasının ardından yürütülen çalışmalar sırasında yapıda mevcut bazı eksiklikler ve müze işleyişini olumsuz etkileyebilecek hususlar tespit edildi. Bunların başında, yapının çıplak uzay kafes sistem çatı örtüsünde meydana gelen yoğun kuş yuvalanmaları ile buna bağlı oluşabilecek sağlık riskleri ve kuş pisliklerinin gerek yapı elemanlarında gerekse nekropol alanında oluşturabileceği tahribat gelmektedir. Yapılan incelemelerde, çatı örtüsünün alt ve ara alın bölgelerinde kaplama bulunmaması nedeniyle kuş girişine ve yuvalanmasına elverişli bir ortam oluştuğu, bu durumun yapı içerisindeki dolaşım alanları ile sergi mekanlarında kirlenme ve imalatlarda zarar meydana getirdiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, yapının mimari karakterini etkilemeyecek şekilde çözüm geliştirilmesi amacıyla mimari müellif ile yapılan görüşmeler neticesinde çatı altı ve ara alan açıklıklarının metal ağ sistemi ile kapatılması önerilmiş, genel müdürlüğümüzün uygun görüşü doğrultusunda uygulama gerçekleştirilmiştir" dedi.

TEL ÖRGÜ KUŞ GİRİŞLERİNİ ÖNLEYEMEDİ

Yapılan uygulama sonucunda kuş kaynaklı sorunların büyük ölçüde giderilmekle birlikte, yapının mimari özellikleri ve müelliflik hakları kapsamında müdahale edilemeyen bazı açıklıklardan sınırlı ölçüde kuş girişinin devam ettiğini dile getiren Akın, "Bu nedenle Antalya Müze Müdürlüğünce ultrasonik kuşsavar sistemi kurulmuştur. Daha sonraki süreçte yağışların başlamasıyla yapıda çatı kaynaklı su girişleri tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Antalya Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, bakanlığımız ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol hükümleri doğrultusunda çatıdaki su problemleri ile diğer yapısal hususların yapı sahibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca giderilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Sonraki incelemelerde Antalya Müze Müdürlüğünce korkuluklar ve kuşların yuvalanabileceği yapısal noktalara ilgi yazı ekinde sökülmesi istenen kuş kovucu dikenler (kuşkonmaz çivileri) yerleştirildiği, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesince çatı su yalıtımına yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği görülmüştür" diye konuştu.

ULTRASONİK KUŞ SAVAR SİSTEM DE KURULMUŞ

Ancak söz konusu çalışmalar sırasında, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce yaptırılan metal ağ sistemlerinde ve mevcut çatı pencerelerinde açmalar yapıldığı, bu nedenle çatı içerisine yeniden kuş girişlerinin meydana geldiğini dile getiren Veysel Akın, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, çatı içerisine giren kuşların tahliyesi amacıyla Antalya Müze Müdürlüğünce geçici süreyle çatı pencerelerinin açıldığı ve bu alanlarda ultrasonik kuşsavar sistemleri kurulduğu ve bu vasıtayla kuşların yapı dışına yönlendirilerek tahliye edilmesi işlemlerinin tamamlandığı, söz konusu alanda dışarı çıkamamış herhangi bir kuş kalmadığı bildirilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra, yapının mevcut güvenlik kamera sistemine ek olarak çatı yüzey ve alanlarında meydana gelebilecek kuş girişlerinin izlenebilmesini teminen ayrı bir kamera sistemi kurulmuştur. Bu vasıtayla yapıda bahsi geçen metal ağ ile kapatılmış çatı alanına kuş giriş çıkışı olup olmadığı tedbiren gözlemlenmekte olup yeniden kuş girişlerinin olması halinde zafiyet gösteren noktalara yönelik gerekli ek önlemler alınacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı