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İnegöl'de Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtarıldı

İnegöl'de Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtarıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasında çalışan Ş.Y., yediği şekerin soluk borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Mesai arkadaşının uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde şeker çıkarılan kadın yeniden nefes almaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya firmasında soluk borusuna şeker kaçan Ş.Y., mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl'de faaliyet gösteren bir koltuk firmasında meydana geldi. Ş.Y. isimli kadının yediği şeker, soluk borusuna kaçtı. Arkadaşının nefes almakta güçlük çektiğini gören kişi, müdahalede bulundu. Arkadaşı, Ş.Y.'ye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle boğazına kaçan şeker çıkan kadın, yeniden nefes almaya başladı. Yaşananlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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