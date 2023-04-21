"Neden Ankara'da Bir Londra Milletvekili Olmasın?"

Araştırmalarıyla ve yayınladığı Türkçe gazeteyle Londra'da Türkiye'den göç eden toplumun nabzını tutan gazeteci Faruk Eskioğlu önümüzdeki seçimde seçme hakkı bulunmasına rağmen neden seçilme hakkı olmadığını sorguluyor.

Araştırmalarıyla ve yayınladığı Türkçe gazeteyle Londra'da Türkiye'den göç eden toplumun nabzını tutan gazeteci Faruk Eskioğlu önümüzdeki seçimde seçme hakkı bulunmasına rağmen neden seçilme hakkı olmadığını sorguluyor. Eskioğlu'na göre yurtdışı seçmeni Ankara'da doğrudan kendini temsil edebilmeli