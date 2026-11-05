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Neco ve Grup Gündoğarken, CSO Ada Ankara'da geçmişten bugüne şarkılarını seslendirdi

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Neco ve Grup Gündoğarken, CSO Ada Ankara'da geçmişten bugüne farklı kuşakların hafızasındaki eserleri seslendirdi. Konserde Neco, dijital platformlarda yeniden popülerlik kazanan 'Seni Bana Katsam'ı seslendirdi; Neco ve grup 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı birlikte sundu.

Neco (Tahir Nejat Özyılmazel) ve Grup Gündoğarken, Ankara'da verdikleri konserde geçmişten bugüne farklı kuşakların hafızasında yer edinen eserlerini seslendirdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, ilk olarak Grup Gündoğarken sahne aldı.

Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, ilk olarak grubun adını taşıyan "Gündoğarken" adlı şarkılarını seslendirdi.

Konserde, "Sensiz Olmaz", "Olacak O Kadar" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" gibi sevilen eserler de dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Neco da sevilen eserleriyle, son dönemde dijital platformlarda yeniden popülerlik kazanan "Seni Bana Katsam" şarkısını seslendirdi.

Öte yandan, Neco ve Grup Gündoğarken aynı sahneyi paylaşarak, "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi bilinen eserleri de dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA
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