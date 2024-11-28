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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Mevlana Haftası Etkinliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Mevlana Haftası Etkinliği
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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde düzenlenen 'Zekai Dede'nin Suzidil Mevlevi Ayin-i Şerif'i' programı, Mevlana Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte semazenbaşı Ahmet Sami Küçük, Mevlevilik geleneğinin önemine vurgu yaptı. Program, üniversite işbirliğiyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile tamamlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yaklaşan Mevlana Haftası nedeniyle "Zekai Dede'nin Suzidil Mevlevi Ayin-i Şerif'i" programı düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde, NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesinin ortak düzenlediği etkinlik fakültenin Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkuş, programı, geçen yıl düzenledikleri etkinliğin yoğun ilgi görmesi nedeniyle bu yıl da hazırladıklarını ifade etti.

Programa katılan semazenbaşı Ahmet Sami Küçük ise "Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz sonra izleyeceğiniz ayin-i şerif, maalesef Mevlevi Tarikatının sadece yüzde 2'sine tekabül eden ve eskilerden bize yadigar kalan son kıymetlerimiz. Koskoca Mevlevi Tarikatı, zamanla maalesef intikaya uğramış. 1950'li yıllara kadar ne Mevlevilik ne Sema Ayini, ne de Hazreti Mevlana ile ilgili hiçbir şey yok. 1950'li yıllardan sonra Sema ayini olmadan bir iki anma töreni, sonrasında ise sadece turizm maksatlı Sema Ayini gösterileri yapılmaya başlanmış. Çünkü son tekke gören dedegan, dervişhan vefat etmiş. Usul ve erkan bilen hemen hemen hiç kimse kalmamış. Bizler de Hz. Pir'den bizlere kalanı, yapabildiğimiz en doğru şekilde kültür aktarımı maksadıyla icra ediyoruz."

Programın ardından katılımcılar NEÜ Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği "Hat-Tezhip-Kalemişi Sanatları" atölye çalışmasını ziyaret etti.

Etkinliğe, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel
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