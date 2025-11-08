Haberler

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 40 Organ Nakli Gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 40 Organ Nakli Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2023 yılının ilk 10 ayında 40 organ nakli gerçekleştirerek hastalarına umut oldu. Hastanenin uzmanı Dr. Selman Alkan, sağlık sisteminde yapılan yeniliklerle kadavra bağışlarının artırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Ünitesinde bu yıl 10 ayda 40 hasta gerçekleştirilen organ nakliyle hayata tutundu.

Hastanenin Genel Cerrah Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Alkan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının e-Nabız üzerinden organ bağışını aktif hale getirdiğini söyledi.

Organlarını bağışlayanların olası beyin ölümü durumunda sistemin bağışçı olduğuna dair uyarı vereceğini ve aileyle görüşmelerin başlayacağını anlatan Alkan, "Böylece bir kişi sekiz kişiye can olabiliyor. Bu uygulamayla kadavra bağışlarının artacağını düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin canlı verici nakillerinde dünyada üst sıralarda yer aldığını vurgulayan Alkan, özellikle kalp ve akciğer nakli bekleyen hastaların kadavradan başka şanslarının olmadığını dile getirdi.

Alkan, Türkiye'de resmi kayıtlara göre yaklaşık 33 bin 500 hastanın organ nakli beklediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bunun büyük bir kısmını böbrek nakli bekleyen hastalarımız oluşturuyor. Böbrek naklinin yerine koyabilecek bir diyaliz yöntemimiz var ama bu hastalarımıza ciddi bir hastane bağımlılığı getiriyor. Bu da kişinin sosyal yaşantısını, hayat fonksiyonlarını ciddi bozuyor ama hayata devam edebiliyor. Geride kalan karaciğer, kalp ve akciğer bekleyen hastalarımız ise organ bulamadığı için bekleme listesindeyken hayatını kaybediyor."

Diyalize girip nakil listesinde olmayan hastaların da eklenmesiyle organ bağışı bekleyenlerin sayısının artacağını vurgulayan Alkan, önceliklerinin kadavra bağışını artırmak olduğunu dile getirdi.

"Yakınları için büyük bir fedakarlık yapıyorlar"

Alkan, kendilerinin de hastanede başarılı nakiller gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yıl başından bu yana 10 ayda Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi olarak 14 karaciğer, 26 böbrek olmak üzere 40 nakli başarıyla gerçekleştirdik. Ünitemizde böbrek ve karaciğer nakli ameliyatları hem kadavradan hem de canlı bağışçılardan yapılmakta. Hekim olarak canlı vericili nakil yapmayı istemiyoruz. Canlı vericilerimiz, hepsi sağlıklı bireyler ama yakınları için büyük bir fedakarlık yapıyorlar. İstiyoruz ki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlardan organ alalım. Organlar toprak olmak yerine can olsun. Bu organları ihtiyacı olan vatandaşlarımızda kullanabilelim."

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
