Üye Girişi
Haberler

Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü'nden EKPSS Kursu

Güncelleme:
Abone Ol

Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Türkiye Görme Engelliler Konya Şubesi ile Selçuklu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu açtı. Kursun tanıtımı Türkiye Görme Engelliler Konya Şubesi il binasında yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Türkiye Görme Engelliler Konya Şubesi ile Selçuklu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) kursu açıldı.

Türkiye Görme Engelliler Konya Şubesi il binasında yapılan toplantıyla, engelli bireylere yönelik EKPSS kursunun tanıtımı yapıldı.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca, dernek olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Engelli bireylerin isteklerine göre eğitim programları düzenlediklerine dikkati çeken Karaca, "Hem Konya genelinde hem de Türkiye genelinde çok önemli projeler yürütüyoruz. Şu anda bir EKPSS kursu faaliyeti yürütüyoruz. Görme Engelliler Derneği Konya'da kurumsal bir yapı. Konya'daki görme engelli bireyler için profesyonel anlamda destek alabilecekleri bir kurumdur." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Konya EKPSS Engelliler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bambaşka Biri neden bitiyor, final mi yapıyor, bitti mi? Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title