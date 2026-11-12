Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Necmettin Bilal Erdoğan, Beyrut'ta Türk okçuluğu sergisini açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Beyrut'taki Yunus Emre Enstitüsünde Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, enstitüde ok atışı yaptı, Türkçe sınıflarını gezdi ve Lübnan'da yaşayan Mardinli vatandaşlarla bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Beyrut'taki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret ederek Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışını yaptı.

Beyrut'taki temaslarını sürdüren Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmelerinin ardından Beyrut YEE'yi ziyaret etti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in de yer aldığı ziyarette, Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, davetlilere sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Enstitüdeki etkinlikte Erdoğan ve YEE Başkanı Argun ok atışı yaptı.

Enstitünün Türkçe sınıflarını ziyaret eden Erdoğan, ders alan öğrencilerle Türkçe sohbet etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, burada ayrıca Lübnan'da yaşayan Mardinli vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
8. kattan düşerek ölen doktoru etkileyen olay! “Baba” sözünü duyunca...

8. kattan düşerek ölen doktoru yıkan olay! “Baba” sözünü duyunca...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 zanlı daha yakalandı

Öldürülmesinin ardından 23 kişi daha yakalandı
Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
Taksiciler trafiğin ortasında birbirine girdi! Polise de aldırış etmediler: O anlar kamerada

Taksiciler birbirine girdi! Nedeni "pes" dedirtti
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber12

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı

Okulda bu da oldu! Öğrenci polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Şi Cinping: Tayvan'la birleşme mutlaka gerçekleşecek

İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi