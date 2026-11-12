Necmettin Bilal Erdoğan, Beyrut'ta Türk okçuluğu sergisini açtı

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Beyrut'taki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret ederek Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışını yaptı.

Beyrut'taki temaslarını sürdüren Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmelerinin ardından Beyrut YEE'yi ziyaret etti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem'in de yer aldığı ziyarette, Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, davetlilere sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Enstitüdeki etkinlikte Erdoğan ve YEE Başkanı Argun ok atışı yaptı.

Enstitünün Türkçe sınıflarını ziyaret eden Erdoğan, ders alan öğrencilerle Türkçe sohbet etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, burada ayrıca Lübnan'da yaşayan Mardinli vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA