IKBY Başkanı Barzani'den, Suriye hükümeti ile YPG arasındaki anlaşmayı "destekliyoruz" açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Barzani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IKBY Başkanı Barzani, "Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki savaşın durdurulmasını, askeri ve idari kurumların entegrasyonunu, Kürt halkının medeni ve eğitim haklarının garantiye alınmasını ve mültecilerin yerlerine ve yurtlarına dönmesini öngören anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Barzani, anlaşmayı "barışçıl çözüm ve karışıklıkların sona ermesi doğrultusunda atılmış önemli ve doğru bir adım" şeklinde değerlendirerek "Diyalog, uzlaşı ve siyasi yolların herkesin çıkarına hizmet eden kalıcı çözüm için tek yol olduğunu daima vurguladık." dedi.

Yapılan anlaşmanın "istikrar, toplumsal barış ve bileşenler arasındaki barışçıl ortak yaşam için güçlü bir zemin oluşturduğunu" söyleyen Barzani, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmanın birleşik bir Suriye'nin kurulması, Kürt halkının ve diğer tüm bileşenlerin haklarının yeni anayasada korunması, Suriye ve tüm bölgeye huzur için vesile olmasını diliyorum."

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.