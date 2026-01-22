IKBY Başkanı Barzani, YPG/SDG elebaşı Şahin'le görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile görüşmesinde, Şam yönetimi ile SDG arasındaki diyalogun derhal başlatılmasının önemine değindi.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani, Erbil'de Şahin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Barzani, ateşkesin devam etmesi, gerilimin azaltılması ve Şam yönetimi ile SDG arasındaki diyalogun derhal başlatılması için tüm ilgili taraflarla çabaları sürdürmenin ve temasları korumanın önemini vurguladı.

IKBY Başkanı ayrıca, "birleşik bir Suriye'de Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınmasının ve korunmasının önemini" yineledi.

Barzani ile Şahin görüşmesi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Şahin görşmesinin ardından gerçekleşti.

Tom Barrack, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile bir araya geldiğini duyurmuştu.