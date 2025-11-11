Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Uysal, kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne sürdü.
- Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında Necip Uysal dahil 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Uysal, avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.
