Hablemitoğlu Suikastı Davası… Hablemitoğlu'nu Takip Edenler Hakkında Verilen Takipsizlik Kararına Yapılan İtirazın Sonucu Beklenecek

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katledilmesine ilişkin Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Hablemitoğlu'nu, öldürülmeden kısa süre önce markette takip eden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin verilen takipsizlik kararına yapılan itirazın, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesinin beklenmesine karar verildi. Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk hali ile tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Narin'in vareste tutulduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı İlknur Kodaz, "Olay günü markette ve olay öncesi markette takip eden şahısların soruşturulmasının kapatılması kabul edilemez. Türkiye tarihindeki en büyük suikastlerden biridir bu" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, Hablemitoğlu'nu öldürülmeden kısa süre önce girdiği markette takip eden kişiler ve Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki (ADD) konferansa katılanların kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin verilen takipsizlik kararına yapılan itirazın, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesinin beklenmesini ve tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk hali ile tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamını istedi.

Savcılık mütalaasının ardından tutuksuz sanıklar, haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Başka dosyadan tutuklu sanık Enver Altaylı ise "82 yaşındayım. Benim bu cinayetle bir ilgim yok. Hayatımın hiçbir döneminde Hablemitoğlu'nu görmedim, onunla ilgili kimseyle hiçbir görüşmem olmadı. Bu kumpası kuranları Rabbime havale ediyorum" diye konuştu.

"Sayın Savcı Zafer Ergün'ün, 'benim korumam olacak' dediği kişinin de FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı"

Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır da SEGBİS üzerinden verdiği savunmasında, şunları kaydetti:

"Yanında nöbet tuttuğum astsubay 2023 yılında verdiği ifadede, benim olay yerindeki 100 kilometre uzaklıkta, Gölbaşı Kışlası'nda olduğumu söylemiştir. Ayrıca nöbet yerimi de hiç terk etmediğimi söylemiştir. Oysa ben keşif ve takip ile suçlanıyorum. Tanık olarak dinlenen kişiler tarafından aleyhime yöneltilen hiçbir ifade bulunmamaktadır. Bir önceki Savcı Zafer Ergün'ün sakladığı iyileştirilmiş Migros market görüntüleri önceden verilseydi olay açığa çıkacaktı. FETÖ'nün işlediği bir cinayetin savcısı bylock kullanıcısı. Beni yanlışlıkla FETÖ koğuşuna verdiler ve orada döküldüler, Zafer Ergün'ün Kayseri imamı olduğunu söylediler. Sayın Savcı Zafer Ergün'ün 'benim korumam olacak' dediği kişinin de FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı. Bu kadar önemli bir davada iki yalancı gazeteci; biri Zihni Çakır biri Abdurrahman Şimşek'in ifadeleri doğrultusunda iddianame hazırladı savcı. Dosyada aleyhime tek ve delil olmamasına rağmen ben hala tutukluyum ve en az ceza istenenlerdenim."

"FETÖ hala içimizde hatta eskisinden de güçlü"

Sanık Bozkır, "Levent Göktaş, Atatürk'ten sonra gelen en önemli kişidir, komutandır. Üç tane üstün cesaret madalyası alan biridir. İki kere benim hayatımı ve pek çok askerin de defalarca hayatını kurtarmıştır. Fikret Emek de Gabar'da 10 yerinden vuruldu askerlerini korumak için. FETÖ hala içimizde hatta eskisinden de güçlü çünkü 2002 yılından beri hedefine koyduğu bizi 2025 yılında da sanık olarak karşınıza çıkarabiliyor. Tahliyemi istemiyorum. Yapmayacağınızı bildiğim bir şeyi isteyerek kendimi küçültmeyeceğim" diyerek savunmasını sonlandırdı.

Beyanların ardından Mahkeme Heyeti ara karar kurdu. Heyet, takipsizlik kararına ilişkin Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılarak değerlendirmeye yönelik kararının sorulmasına, tutuklu sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin; tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşmaya 3O Ocak'ta devam edilecek.