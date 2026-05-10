Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anıldı

Türk edebiyatında "Üstad" diye anılan ve Baki'den sonra ikinci "Sultanu'ş Şuara (Şairler Sultanı)" unvanına sahip olan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 43. yılında anıldı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından düzenlenen program, fakültenin Tevfik Sağlam Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kısakürek'in vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen gençliği beslemeye, onlara yol ve yön göstermeye devam ettiğini belirtti.

Kısakürek'in hayatı boyunca gençlere özel bir önem verdiğini ve güçlü bir gençlik ideali taşıdığını ifade eden Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl, yalnızca büyük bir şair değil, aynı zamanda bir nesil inşa etme gayreti içinde olmuş büyük bir fikir ve dava adamıdır. Onun şiiri, düşüncesi ve mücadelesi bugün hala gençlerin ruh dünyasında karşılık bulmaktadır. Üstadın ideali, köklerine bağlı, medeniyetinin farkında, inançlı, ahlaklı ve şahsiyetli bir gençlik yetişmesiydi. Gençlere emek verenler, her daim ebedi genç kalmanın da sırrını çözenlerdir. Yüzyıllar geçse de onların isimleri dillerde, eserleri ellerde durur. Vefatının ardından onlarca yıl geçmesine rağmen ülke gündeminin merkezinde yer alan çile şairi Necip Fazıl Kısakürek, geleceğe ve gençliğe seslenmeye devam etmektedir."

Bıyıklı, Kısakürek'in aynı zamanda eserleriyle nesilleri beslediğini ve yarınlara dair ümitleri yeşerttiğini söyleyerek, "Onun fikirleri dünde kalmış fikirler değil, bugünü kuran, geleceği de mayalayan fikirlerdir. Necip Fazıl'ın gençleri, meydanlarda, kampüslerde, sıralarda, kürsülerde onun izinde, onun kavgasını yaşatmaktadır. Konferanslarında muhatabı her zaman gençler olmuştur. Anadolu'nun her köşesinde buluştuğu vatan evlatlarına 'Aziz Gençler', 'Beklenen Nesil' diye hitap etmiş. 'Aradığım gençliği karşımda görüyorum.' diyerek sevinç gözyaşları dökmüştür." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık iki saat süren programda, şair yazar Yusuf Dursun ve Niyazi Gedik, Kısakürek'in şiirlerini seslendirdi.