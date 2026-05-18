Irak'ın Necef kentinde kum fırtınası etkili oldu

Irak'ın Necef kentinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi azaldı, trafik aksadı ve gökyüzü turuncuya büründü. Yetkililer solunum rahatsızlığı olanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Irak'ın Necef kentinde etkili olan kum fırtınası günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kum fırtınası nedeniyle kentte görüş mesafesi azalırken trafikte aksaklıklar yaşandı. Yoğun toz bulutunun etkisiyle gökyüzü turuncu renge büründü.

Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Sağlık ekipleri olası vakalara karşı hazır bekletildi.

Meteoroloji kaynakları, kum fırtınasının gece saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini aktarırken, sürücülerden düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmalarını istedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde de benzer hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
