Haberler

NBC News, Hürmüz Boğazı'nda 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBC News, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 14 Eylül'de ABD gemisini vurduğu ve 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı iddiasını 3 ABD'li yetkiliye dayandırdı. Askerlerin hafif yaralandığı, dumandan etkilendiği ve muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadığı, görevlerine döndüğü belirtildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 2 hafta önce düzenlediği saldırıda 8 ABD deniz piyadesinin yaralandığı öne sürüldü.

NBC News'un isimlerini paylaşmadığı 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 14 Eylül'de ABD'ye ait gemiyi seyir füzesiyle vurduğu belirtildi.

Gemideki 8 deniz piyadesinin yaralandığı iddiasına yer verilen haberde, hafif yaralanan, dumandan etkilenen askerlerin muhtemelen travmatik beyin hasarı yaşadıkları öne sürüldü. Haberde askerlerin daha sonra görevlerine döndükleri belirtildi.

Kaynak: AA
Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golünü attı, sonrası olay oldu

Herkes ayakta alkışladı! İsrail'e golü atıp sonra bunu öptü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Rize'de dumanlar yükselen otomobile TIR çarptı! Baba, eşini ve 5 yaşındaki kızını saniyeler önce araçtan indirmişti

Önce eşini ve kızını indirdi! Saniyeler sonra TIR çarptı
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Dün gece İsrail'i resmen parçaladılar!

Hadise çocuk hayalini açıkladı! “Eskiden 6 diyordum, şimdi 1”

Hadise’den sahnede çocuk itirafı! Yıllar içinde kararını değiştirdi