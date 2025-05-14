Nazlı Ramadan, Londra'da Türk ve Jamaika Mutfağını Birleştiriyor

Jamaikalı anne ile Kıbrıs Türkü bir babanın şef kızı Nazlı Ramadan, Londra'daki restoranında babaannesinden öğrendiği Türk yemeklerini Jamaika mutfağıyla birleştirerek geliştirdiği "Jurkish" yemeklerini müşterilerine sunuyor.

Londra'nın güneyindeki Peckham'da işlettiği "Jumbi" adlı restoranda Türk yemekleriyle Jamaika yemeklerini birleştiren Ramadan, AA muhabirine, yemeklerinde ilhamın Güney Londra ve babaannesi Zehra'dan geldiğini kaydetti.

Jamaikalı bir anne ile Kıbrıslı Türk bir babanın kızı olarak Londra'da doğan Ramadan, kendisini İngilizcedeki Türk ve Jamaikalı kelimelerinden türettiği "Jurkish" olarak tanımlıyor.

Güney Londra'da farklı kültürlerin bir araya geldiği Karayip mahallesi Peckham'da büyüdüğünü anlatan Ramadan, bu nedenle hayatında da hep farklılıkları birleştirmeyi denediğini kaydetti.

Ramadan, "Her zaman kendim gibi normalde bir araya gelmeyecek şeyleri bir araya getirmekle uğraştım. Londra'da büyümek, 'Nerelisin?' dendiğinde 'Jamaikalı Türk'üm' demek çok Güney Londralı bir durum." dedi.

Türk yemeklerini ise Zehra adındaki babaannesinden öğrendiğini kaydeden Ramadan, babaannesini şu sözlerle anlattı:

"(Peckham'da) Türklerin yoğunlukta olduğu Meeting House Caddesi'ndeki bir kafede aşçıydı. Bugün bile paylaşımlarımda onu görenler 'Nineni tanıyorum' diyor. Evde de her zaman yemek yapıyordu. Dolma ve fasulye gibi geleneksel yemekler yapıyordu. Fakir bir çocukluk geçirdiği için yemekleri çok mütevazıydı ama çok da lezzetliydi. Herkesi eve davet ederdi. Cam silicileri davet ederdi, makyaj malzemesi satan kadınları davet ederdi. Yaşadığı yerdeki herkes, 'Zehra güzel yemek yapar' derdi. Ben de onunla mutfakta durur, onu izler, ondan öğrenir ve enerjisini hissederdim. Yemek konusunda en büyük ilham kaynağım o."

"Jurkish'im ve Jurkish yaptım"

Şeflik yolculuğundaki ilk restoran denemesinde Amerikan yemekleriyle Karayip yemeklerini birleştirdiğini söyleyen Ramadan, 30'un üzerinde ülke gezerek ilham aldığını ve sonraki deneyimlerinde bunları "Londra sokak yemekleri" konseptiyle mutfağına taşıdığını ifade etti.

Karayip yemeklerini dünya mutfağıyla birleştirdiği menünün ardından yeni bir deneme yapma kararından söz eden Ramadan, "Markayı yenilemeye karar verdim. İnsanlar ne yapacağımı soruyordu. En iyi bildiğim şey kendimim. Ben Jurkish'im ve Jurkish yaptım." diye konuştu.

Ramadan, Londra'da Türk ve Karayipli nüfusun artık ikinci ve üçüncü nesillere ulaştığını belirterek, "Herkes birbiriyle karışıyor. Bu kültürü temsil etmek istiyorum. Kültürü ve bir şeyleri birleştirmeyi destekliyorum. Bir şeyleri bir araya getirmeyi seviyorum. Londra da bu. Ben de tam bir Londralıyım." dedi.

Jurkish yemeklere gelen tepkilerden de söz eden Ramadan, Jamaika'nın ünlü körili keçi etini Türk mantısıyla buluşturduğu yemeğin favorilerden olduğunu kaydetti.

Babaannesinin patates köftesini Jamaika'nın kurutulmuş tuzlu balığıyla birleştirdiği "Balıklı badadez köfte" ise Ramadan'ın favorilerinin başında yer alıyor.

Yemeklik muzun (Plantin) humusa çok güzel bir renk ve tat kattığını söyleyen Ramadan, restoranında Karayip karideslerini pirinçle doldururken Jamaika'nın ünlü "jerk" usulüyle marine edilmiş tavuklardan Türk usulü tavuk şiş "Jurkish tavuk kebap" yapıyor.

Jurkish tavuk kebapta ise tavuk, elma ağacı talaşlarıyla Jamaika usulü tütsüleniyor. Jerk usulüyle marine edilen yemek, "nene salatası" ile müşterilere sunuluyor.

Ramadan'ın mutfağında Kıbrıs'ın ünlü peyniri hellim önemli bir yer tutuyor. Kızarmış hellimi karpuz, kuru nane ve yaş naneyle yaptığı salsa sosuyla servis eden Ramadan, üzerine ise Jamaika'nın Scotch Bonnet acı sosu ve bal döküyor.

Dana kuyruktan lahmacun, salamura etten içli köfte

Türk toplumundan ve bölgedeki Türklerden çok fazla destek gördüğünü söyleyen Ramadan, rezervasyonlardaki Türk isimlerinin de bu desteği gösterdiğini belirtti.

Sosyal medyada bazen tepkiler aldığını da ifade eden Ramadan, "Bunlar Türk yemeği değil. Jamaika yemeği de değil. Bunlar Jurkish yemekleri. Benden başkası yapmadığı için kuralları ben koyarım." diye konuştu.

Ramadan, menüye eklemek istediği yeni yemeklerden de söz etti. İlk olarak dana kuyruğundan (pöç) lahmacun yapacağını belirten Ramadan, içli köfteyi ise Jamaikalıların çok sevdiği salamura etle yapmayı düşünüyor.

İstanbul ve Berlin'den çok ilgi gördüğünü de söyleyen Ramadan, misafir şef olarak Türkiye'de yer alabileceğini kaydetti.