Nazım Hikmet doğumunun 124. yılında Antalya'da anılacak

Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yılında Antalya'da düzenlenecek 'Nazım'ın Rüyası' adlı özel gösteriyle anılacak. Gösteri, 14 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yılında Antalya'da düzenlenecek "Nazım'ın Rüyası" adlı özel gösteriyle anılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının yapımı olan gösteri, 14 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda (AKM) sahnelenecek.

Nazım Hikmet'in dizeleri ve hayata bakışından esinlenilen yapımda, şairin şiirleri Alpdoğan Esenoğlu'nun yorumuyla izleyiciyle buluşacak.

Edebiyat ve sahne sanatlarıyla ilgilenenlere hitap eden program, ücretsiz sahnelenecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
