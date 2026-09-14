Nazilli ve Söke'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Nazilli Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, öğrencilerin okula dönmesiyle ilçenin yeniden hareketlendiğini söyledi.

Öğrencilerden çok çalışmalarını ve başarılı bireyler olmalarını isteyen Kan, velilerden de okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişim halinde olmalarını istedi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile kurum müdürleri de katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerle yeni eğitim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söke

Söke'de 22 bin 130 öğrenci yeni eğitim döneminde ders başı yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu'na geçti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, konuşmasında, bu yıl eğitime ilk kez kapılarını açan yeni eğitim kurumlarıyla birlikte Söke'de öğrenci sayısında artış yaşandığını belirtti.

Kaynak: AA