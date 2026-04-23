Nazilli ve Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Nazilli'de Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan törende, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli dans ve gösteriler sahneledi.

Günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz tarafından verildi.

Söke

Söke Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kocagöz Ortaokulu öğretmeni Huri Aydın, 23 Nisan 1920'nin millet egemenliğinin ilan edildiği önemli bir tarih olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sundu.

Programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Şeref Başar, Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Fuçular ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da katıldı.