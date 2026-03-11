Haberler

Aydın'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin kaçmaya çalışması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dur ihtarına uymayan iki şüpheli, polisle girdiği kovalamaca sonrasında yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attığı poşette uyuşturucu hap bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi.

Sürücünün "dur" ihtarına uymaması sonucu kovalamaca başladı. Kaçan motosiklet sürücüsü, Karaçay Mahallesi 92. Sokak'ta başka bir motosikletle çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Y.O. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.K. yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis kovalamaca sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin kovalamaca esnasında attıkları poşette bir miktar uyuşturucu hap bulundu.

Motosikletlerin çarpışması ve şüphelilerin kazadan sonra kaçmaya çalışması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı