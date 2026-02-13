Nazilli'de Heyelan Nedeniyle Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
Nazilli'nin Çatak Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı. Ekipler bölgeye sevk edilerek, yola düşen toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için çalışmalara başladı. Yetkililer, sağanak yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.
AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nin yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kırsal Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mahalle yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yola düşen taş ve kaya parçaları kaldırılıp, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.