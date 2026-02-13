Haberler

Nazilli'de Heyelan Nedeniyle Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Nazilli'de Heyelan Nedeniyle Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli'nin Çatak Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı. Ekipler bölgeye sevk edilerek, yola düşen toprak ve kaya parçalarını kaldırmak için çalışmalara başladı. Yetkililer, sağanak yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nin yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kırsal Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mahalle yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yola düşen taş ve kaya parçaları kaldırılıp, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı