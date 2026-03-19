Kuzeninin haber alamadığı Muhammet, evde ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Fışkınlı, kuzeni tarafından evinde ölü bulundu. Fışkınlı'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Olay, Sümer Mahallesi 52'nci Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik görevlisi Muhammet Fışkınlı'dan haber alamayan kuzeni İsmail Ekici, çilingir sayesinde yalnız yaşadığı eve girdi. Fışkınlı'yı banyoda hareketsiz bulan kuzeni, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Fışkınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Fışkınlı'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 ay önce nişanlısından ayrıldığı belirtilen Fışkınlı'nın kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.