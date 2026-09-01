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Nazilli'de adli yıl açılış töreni yapıldı

Nazilli'de adli yıl açılış töreni yapıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nazilli Adliyesi önündeki törende Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ve Aydın Barosu temsilcisi Emel Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başsavcı Karartı, burada yaptığı konuşmada "Uyuşturucu, yasa dışı bahis, kara para aklama, örgütlü suçlarla etkin mücadele, faili meçhul cinayetler önceliklerimiz arasındadır. Sadece suçla mücadele değil insan onurunu merkeze alan bir adalet anlayışının tesisi için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ile Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.

Kaynak: AA
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