Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece kadar düştüğü ilçede buzla kaplanan göldeki tekneler güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerine sınırı bulunan gölde fotoğraf çekti.

Çevresi beyaza bürünen ve yüzeyi buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

Fotoğraf sanatçısı Barış Kartpak, kış fotoğrafları çekmek için Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Nazik Gölü donmuş, birçok tekne buzların arasında kalmış. Güzel bir doğa manzarası var." dedi.