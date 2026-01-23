Haberler

Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahlat'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları gölde güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece kadar düştüğü ilçede buzla kaplanan göldeki tekneler güzel görüntüler oluşturdu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerine sınırı bulunan gölde fotoğraf çekti.

Çevresi beyaza bürünen ve yüzeyi buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

Fotoğraf sanatçısı Barış Kartpak, kış fotoğrafları çekmek için Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Nazik Gölü donmuş, birçok tekne buzların arasında kalmış. Güzel bir doğa manzarası var." dedi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var