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Nazan Azeri'nin 'İçimdeki Şarkılar' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Nazan Azeri'nin 'İçimdeki Şarkılar' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
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Usta sanatçı Nazan Azeri'nin Loft Art'ta açılan 'İçimdeki Şarkılar' sergisi, 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, Azeri'nin farklı türlerden eserlerini bir araya getiriyor ve sanatçının bilinçaltı süreçlerini izleyicilere sunuyor.

Usta sanatçı Nazan Azeri'nin Loft Art'ta sanatseverlerle buluşan "İçimdeki Şarkılar" sergisi, 1 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Nergis Abıyeva küratörlüğünde hayata geçirilen sergi, Azeri'nin resim, fotoğraf ve video gibi farklı türlerden çalışmalarını bir araya getiriyor.

Basın gösteriminde, sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Azeri, sergiye katılan sanatseverlerin, dünya ile karşılaşan bir sanatçının bilinçaltı süreçlerinin yansımalarını izleyebileceklerini söyledi.

Nazan Azeri, sanatın sanatçının yaşamından imgeler taşıdığına dikkati çekerek, "Ben işlerimi üretirken herhangi bir kavramdan hareket etmem. Bu hesaplaşmanın kendiliğinden doğurduğu imgeler üzerinden yapıyorum. O imgeleri ortaya çıkarıp, bir sanat üretimi olarak ortaya koyuyorum." dedi.

Sergide 2000'li yılların başından 2024'e kadar hala devam ettiği eserlere yer verdiğini dile getiren Azeri, "Bütün işlerimin aslında birbiriyle ilişkisi var. Burada hepsini değerlendiremeyeceğimiz için 2000'li yıllardan küçük bir seçki ile yenileri de sunduğumuz bir seçki oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 1 Aralık'a kadar görülebilecek.

Sergi küratörü Nergis Abıyeva ise sergide birbirleriyle konuşan üretimleri seçmeye çalıştıklarını belirterek, "2000'lerin başında, fotoğraf ve video gibi yeni tekniklerin başladığı dönemden, Nazım Azeri'nin deneysel bir şekilde bunları çözmeye çalıştığı zamanlarından, eski teknolojilerle üretilmiş işleri yeniden gündeme getirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Sergi hazırlıklarının 7 ay sürdüğünü aktaran Abıyeva, yeniden gündeme getirilen eserlerle gelecek kuşaklara da değerli bir aktarımda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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