NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İspanya'nın da içinde olduğu tüm müttefiklerin sonuç bildirisi ve yeni kapasite hedeflerini kabul ettiğini belirtti.

Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde yarın başlayacak iki günlük NATO Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"Güvenliğimize yönelik önemli ve büyüyen zorluklarla karşılaştığımız tarihi bir anda buluşuyoruz." diyen Rutte, şöyle devam etti:

"Dünya daha tehlikeli hale geldikçe müttefik liderler kolektif savunmamızı güçlendirmek, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak haline getirmek için cesur kararlar alacaklar. Müttefikler bu hafta, savunma yatırımı için kıstasları gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine yükselten büyük bir yeni savunma yatırım planını onaylayacaklar." diye konuştu.

Rutte, ayrıca Ukrayna'daki savaşa adil ve kalıcı bir son verme arayışının yanı sıra Ukrayna'ya desteğe de odaklanmaya devam edileceğini bildirdi.

Genel Sekreter, NATO'nun bir milyar vatandaşının güvenliğini sağlamak için hava savunma yeteneklerinde beş kat artış, binlerce tank, zırhlı araç ve milyonlarca top mühimmatı elde etme çağrısında bulundu.

Rutte, zirvenin Ukrayna, Asya-Pasifik'teki NATO ortakları ve Avrupa Birliği (AB) liderliği ile etkileşim kurma fırsatı sunacağını vurguladı.

İspanya'nın yüzde 5'lik hedefe itiraz ederek muafiyet aldığını duyurduğunun anımsatılması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda hemfikir olup olmadığının sorulması üzerine Rutte, "Tüm müttefikler bildiriyi kabul etti ve tüm müttefikler kapasite (hedeflerini) kabul etti." dedi.

Rutte, "Gerçek şu ki İspanya, bu hedeflere yüzde 2,1 oranında ulaşabileceğini düşünüyor. NATO kesinlikle ikna olmuş durumda. NATO, İspanya'nın birlikte yüzde 3,5 harcama yapması gerektiğine kesinlikle ikna olmuş durumda. Bu yüzden her ülke artık harcama ve göreceğimiz hedeflere ulaşma açısından neler yaptıklarını düzenli olarak rapor edecek ve zaten bir inceleme yapılacak."

ABD'nin İran'a saldırısı

Bir gazetecinin "ABD'nin İran'daki çatışmaya doğrudan dahil olduğunu görüyoruz, bunun NATO'ya karşı yükümlülüklerine ilişkin görüşlerini etkileyeceği, belki de NATO'yu öncelikler listesinde daha da aşağılara iteceği konusunda endişeli misiniz?" sorusu üzerine Rutte, böyle bir endişe taşımadığını söyledi.

Rutte, İran'ın Ukrayna'da Rusya'ya destek verdiğini, Kuzey Kore, Çin ve Belarus ile yakın bir bağlantısı bulunduğunu belirterek, bu ülke odağındaki gelişmelerin zirvenin gündeminde yer alacağını bildirdi.

ABD'nin İran'a saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olup olmadığıyla ilgili fikrinin sorulması üzerine Rutte, NATO müttefiklerinin İran'ın nükleer silah elde etmemesi konusunda hemfikir olduğunu belirterek, "Bu yüzden, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğuna katılmıyorum." değerlendirmesini yaptı.