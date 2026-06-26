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Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek NATO Zirvesi öncesi alınan önlemleri denetledi

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Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 36. NATO Zirvesi öncesi Yenimahalle ve Keçiören'de trafik, asayiş ve terörle mücadele ekiplerinin katıldığı 'Operasyon Turkuaz' huzur uygulamasını denetledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde 36. NATO Zirvesi öncesi alınan önlemleri denetledi.

Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde trafik, asayiş, özel harekat, terörle mücadele ve narkotik ekipleri tarafından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek 36. NATO Zirvesi öncesi, "Operasyon Turkuaz" adı verilen huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek, uygulamaları yerinde denetledi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
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