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NATO ANKARA ZİRVESİ - Bulgaristan Başbakanı Radev, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelerek enerji işbirliği, doğal gaz tedariki ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konularını görüştü.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında görüştükleri bildirildi.

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Radev ile Zelenskiy'nin NATO Zirvesi çerçevesinde bir araya geldikleri belirtildi.???????

Açıklamada, "Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile enerji alanındaki işbirliği ve doğal gaz da dahil olmak üzere enerji kaynaklarının tedarikini görüştü. Görüşmede ayrıca enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Avrupa'ya yönelik yeni enerji koridorlarının oluşturulmasına yönelik atılan adımlar da ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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