Ankara Tabip Odası'ndan NATO Zirvesi İçin Muayene Sürelerinin Uzatılmasına Tepki

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Hekimlerin yıllardır vurguladığı '5 dakikada sağlık olmaz' gerçeğine rağmen, 'hastalarımıza 20 dakika ayırmak istiyoruz' taleplerimizi duymayanlar, bu ülkenin hekimlerine ve sağlık emekçilerine kulaklarını tıkayanlar, şimdi bir savaş örgütü için bu düzenlemeyi yapıyor" denildi.

Ankara Tabip Odası (ATO), kentte 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında bazı hastanelerde poliklinik randevu sürelerinin 20 dakikaya çıkarılmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Dokuzoğuz, Genel Sekreter Zafer Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Emel Sakınç Sağlar, Tansu Ulukavak Çiftçi ve Özgür Canoler katıldı.

Dokuzoğuz tarafından okunan açıklamada, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ATO olarak uzun yıllardır devlet hastanelerinde hastalara ayrılan 5 dakikalık muayene sürelerinini bir hastanın yakınmalarının dinlenmesi, muayenesinin yapılması, daha önceki verilerinin incelenmesi, tetkiklerinin yorumlanması ve tedavisine karar verilebilmesi için asla yeterli bir süre olamayacağının, her bir hastaya yeterli süre ayrılması gerektiğinin mücadelesini verdikleri vurgulandı. Randevusu olmaksızın başvuran hastalara da aradan poliklinik hizmeti verilmesi konusunda sağlıkçılara baskı yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu mücadelemiz hasta yoğunluğu, kapatılan devlet hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin Şehir Hastaneleri tarafından karşılanamaması, basamaklandırılamayan sağlık hizmet sunumu gibi her biri ile mücadelemizi sürdürdüğümüz gerekçeler nedeni ile çözümsüz kalmış, hasta hekim ilişkisi dakikalar içinde gerçekleşen kısa diyaloglara, gereksiz yinelenen tetkik istemlerine, tedavi olamayan hastaların tekrar tekrar poliklinik başvuruları yapmalarına sebep olmaktadır."

Hekimlerin yıllardır vurguladığı '5 dakikada sağlık olmaz' gerçeğine rağmen, 'hastalarımıza 20 dakika ayırmak istiyoruz' taleplerimizi duymayanlar, bu ülkenin hekimlerine ve sağlık emekçilerine kulaklarını tıkayanlar, şimdi bir savaş örgütü için bu düzenlemeyi yapıyor. 20 dakikalık muayene süresi sağlıklı bir toplum yolunda, bilimin ve mesleki gerekliliklerin ortaya koyduğu temel bir ihtiyaçtır; siyasi imtiyaz konusu yapılamaz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtildiği üzere, nitelikli sağlık hizmeti; hastanın öyküsünün alınabildiği, muayenenin yapılabildiği, tanı ve tedavi sürecinin birlikte değerlendirilebildiği yeterli bir zamanı gerektirir.

Dünyada sürdürülebilir barışın önündeki en büyük engellerden biri olan NATO zirvesinin bu düzenlemeye sebep olabilmesi bunun mümkün ve gerekli olduğunun da kanıtıdır. Aksi durumda Sağlık Bakanlığı'nın halkın hastanelere erişimini kısıtlayan bu uygulamayı hastaların ve hekimlerin aleyhine bir uygulama olarak planlamadığından eminiz. Her hastaya yeterli süre, yurtta barış dünyada barış."

Kaynak: ANKA