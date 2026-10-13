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NATO ve AB'den, Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında gemilerin saldırıya uğramasına tepki

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında ticari gemilere yönelik son insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, İttifakın Karadeniz'deki müttefikleriyle yakın işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında ticari gemilere yönelik son insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, İttifakın Karadeniz'deki müttefikleriyle yakın işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le son saldırıları görüştüğünü aktaran Rutte, "NATO, Karadeniz'deki müttefikleriyle yakın işbirliğini sürdürmeye devam edecek." mesajını verdi.

Rutte, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendirdiğini anımsatarak, "Güvenlik ortamını izlemeyi ve gerektiğinde caydırıcılık ve savunma duruşumuzu buna göre ayarlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Karadeniz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın tırmanış gösterdiği bir başka cephe haline geldi. Bu kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bulgaristan kıyıları yakınlarında ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını şiddetle kınadığının altını çizen von der Leyen, "Bu saldırılar mürettebatın hayatını ciddi tehlikeye atıyor ve Karadeniz'deki güvenliği tehdit ediyor." değerlendirmesine yer verdi.

Von der Leyen, Bulgaristan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Bulgaristan Başbakanı Radev, ülkenin Karadeniz kıyıları açıklarında iki geminin İHA saldırısına uğradığını, gemilerden birinin battığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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