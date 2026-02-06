Haberler

NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Sözcüsü Allison Hart, Türkiye'ye 6 Şubat depreminin yıl dönümünde destek verdi ve İttifak'ın Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi. Hart, depremler sonrası sağlanan yardımlara da dikkat çekti.

NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Türkiye'ye destek olmaya ve dayanışma göstermeye devam ettiğini bildirdi.

Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Allison Hart, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ni dört gözle beklerken, 3 yıl önce yaşanan ve çok büyük acılara neden olan yıkıcı depremleri hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'nun, depremin ardından Türkiye'nin yanında yer alarak, stratejik hava taşımacılığı ve binlerce depremzedeye barınma desteği sağladığını belirten Hart, İttifak'ın, şimdi de Türkiye'nin yanında olduğu mesajını verdi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk

Korkunç kazada yaralılar var! İkisi çocuk
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı