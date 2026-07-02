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NATO'dan TCG Anadolu paylaşımı

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NATO, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu gemisinin 'yüzen insansız hava aracı üssü' olarak görev yaptığını ve İttifak'a denizde teknolojik üstünlük kazandırdığını duyurdu. Paylaşımda, geminin TB-3 SİHA'lar ile donatıldığı ve NATO donanmalarına örnek teşkil ettiği belirtildi.

NATO, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Anadolu'nun "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak görev yaptığını ve İttifak'a denizde teknolojik üstünlük sağladığını bildirdi.

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu'nun İttifak üyelerine ait en büyük savaş gemilerinden biri olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, TCG Anadolu'nun "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak görev yaptığı ve NATO'ya denizde teknolojik üstünlük sağladığı vurgulandı.

Paylaşımdaki videoda da TB-3 silahlı insansız hava araçlarının TCG Anadolu üzerinden havalanabildiği hatırlatılarak bunun gemiyi "eşsiz kıldığı" belirtildi.

Videoda ayrıca, TCG Anadolu'nun, NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi insansız hava aracı teknolojisiyle birleştirerek yeni tehditlere karşı nasıl geliştiğine yönelik örnek teşkil ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
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