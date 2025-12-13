NATO Savunma Koleji 147'nci Dönem Müdavimleri Türkiye'yi ziyaret etti
NATO Savunma Koleji 147'nci Dönem Müdavimleri ve idari personelden oluşan 114 kişilik heyet, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"NATO Savunma Koleji 147'nci Dönem Müdavimleri, eşleri ve idari personelden oluşan 114 kişilik heyet ülkemize resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, Heyet Başkanı Okul Komutanı Korgeneral Max Nielsen, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün'e makam ziyaretinde bulundu. NATO Savunma Koleji 147'nci Dönem heyeti Anıtkabir'e ziyarette bulunarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı."
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.