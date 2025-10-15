NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla bölgesel güvenlik konularının ele alındığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Brüksel'de başladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, temel odak noktalarının, ittifakın savunma ve caydırıcılığını güçlendirmek olacağını söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde alınan tarihi kararların uygulamalarının da ele alınacağını aktaran Rutte, NATO'nun yeni kabiliyetleri ve hedeflerini de görüşeceklerini dile getirdi.

Dron tehdidiyle mücadele etmek için yeni girişim açıklanacak

Rutte, doğu kanadında güvenliği artıran "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) girişimini de değerlendireceklerini belirterek "Aynı zamanda dronlardan dolayı ortaya çıkan yeni sınamalarla mücadele etmek için yeni bir girişim açıklayacağız." dedi.

NATO'nun Ukrayna'ya yönelik kararlı desteğinin de önemli gündem maddesi olduğunu ifade eden Rutte, "Genel desteğimiz (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin üzerinde baskı yaratıyor ve Ukrayna'nın kendi kabiliyetlerini geliştirmeye ilişkin desteğimiz de Rusya'nın ilerideki saldırganlığını caydırma konusunda etkili olacak. Tüm bunlar da bizim güvenliğimize katkı sağlıyor." diye konuştu.

Toplantıda bölgesel savunma ve güvenlik işbirliği, savunma harcamaları, Rusya'nın artan hava sahası ihlalleri ve Ukrayna'ya destek konuları ele alınacak. Ana oturumun ardından NATO- Ukrayna Konseyi bir araya gelecek.

Bunun ardından Ukrayna Savunma Temas Grubu toplanacak.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Güler temsil ediyor

Türkiye'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından temsil edildiği toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Denys Shmyhal da katılıyor.

Güler'in toplantılar kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Bu görüşmelerde Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikaları ile bölgesel gelişmelerin masaya yatırılması öngörülüyor.