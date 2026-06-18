NATO Genel Sekreteri Rutte: "Nato Savunma Bakanları, Ankara'daki NATO Zirvesi Öncesinde Son Kez Bir Araya Geliyor"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde savunma bakanlarının son kez bir araya geldiğini duyurdu. Toplantıda daha güçlü bir NATO ve Avrupa için kuvvet, kaynak ve sanayi tabanının güçlendirilmesi ile Ukrayna'ya destek ele alınacak.
(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Savunma Bakanlarının, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde son kez bir araya geldiğini bildirerek, "Daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa inşa etme yolunda kaydedilen ilerlemeyi, daha fazla kuvvet, daha fazla kaynak ve çok daha güçlü bir sanayi tabanıyla tartışacağız. Ukrayna'ya devam eden güçlü desteğimizi de ele alacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Savunma Bakanlarının, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi son kez bir araya geldiğini belirtti.
Rutte, "Daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa inşa etme yolunda kaydedilen ilerlemeyi, daha fazla kuvvet, daha fazla kaynak ve çok daha güçlü bir sanayi tabanıyla tartışacağız. Ukrayna'ya devam eden güçlü desteğimizi de ele alacağız" ifadelerini kullandı.