Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesi, tüm ülkeyi üzmüştü. Ancak maç sonu tribünde gözyaşı döken 7 yaşındaki Fatih Efe Cabuloğlu'nun o hüzünlü anları, müsabakanın önüne geçmişti. Tüm Türkiye'nin merak ettiği minik taraftardan güzel haber geldi: Fatih Efe o üzüntüyü geride bıraktı ve morali yeniden yerine geldi.

KANADA'DA YAŞIYOR, EN BÜYÜK HAYALİ PİSTLERDE OLMAK

Ailesiyle birlikte Kanada'da yaşayan Fatih Efe'nin aslında sıkı bir sporcu olduğu ortaya çıktı. Karting sporuyla yakından ilgilenen 7 yaşındaki minik taraftarın en büyük hedefi, gelecekte Türkiye'yi uluslararası otomobil yarışlarında ve pistlerde temsil etmek.

"PARAGUAY KARŞISINDA KAZANACAĞIZ"

İlk maçtaki şanssız yenilgiye rağmen milli takıma inancını kaybetmediğini söyleyen Fatih Efe, ay-yıldızlı ekibe desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin gruptaki sonraki mücadelesinde Paraguay'ı mağlup edeceğine gönülden inandığını belirten sevimli taraftar, millilere başarılar diledi.