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NATO ortak üretimde engel istemiyor, kapasite 1 yılda 5 katına çıktı

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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Varşova'da ortak üretimde müttefikler arasında engel oluşturulmaması gerektiğini belirtti. Shekerinska, üretim kapasitesinin 1 yılda 5 katına çıktığını ve bunun savunma kapasitesini artıracağını söyledi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, ortak üretimde NATO müttefikleri arasında engel oluşturulmaması gerektiğini belirtti.

Shekerinska, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu 2026"da yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin savunma kapasitelerini artırmak için ortak üretime ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Ortak üretim alanında "NATO müttefikleri arasında engeller oluşturmamayı, Ukrayna, Avrupa Birliği ve Hint-Pasifik ortaklarımızla işbirliği yapmayı destekliyoruz." diyen Shekerinska, üretim kapasitesinin 1 yıl içinde 5 katına çıktığına dikkati çekti.

Shekerinska, daha gelişmiş savunma sistemleri ve platformlarının üretiminde de artış yaşandığını söyledi.

Ortak üretimin farklı bölgelerdeki ihtiyaçlar için alternatif tedarik kaynakları oluşturduğunu kaydeden Shekerinska, bunun NATO'nun savunma kapasitesini ve güvenliğini artıracağını dile getirdi.

Shekerinska, Ukrayna'daki savaşın hava savunması alanında önemli dersler ortaya koyduğunu belirterek, NATO müttefiklerinin daha fazla savunma kapasitesine ve farklı türlerde önleyicilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kuzey Atlantik Konseyi'nin hava savunma görevlerinin ortak bir yapı altında yürütülmesine ilişkin prosedürü onayladığını aktaran Shekerinska, bu düzenlemenin yetki, karar alma, komuta ve kontrol süreçlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

Shekerinska, tehditlerin daha hızlı tespit edilmesi ve bunlara karşı etkili önlemler alınması için istihbarat ve verilerin etkin kullanımının önemine değinerek, şehirlerin, askerlerin ve kritik altyapının korunmasının öncelikli olduğunu belirtti.

NATO'nun stratejik üstünlüğünü koruyabilmesi için yatırımların sürdürülmesi, askeri yeteneklerin geliştirilmesi, birliklerin eğitilmesi ve savunma sanayisiyle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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