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NATO'nun askeri karargahında casusluk şüphesiyle Çin kökenli Kanadalı bir stajyer tutuklandı

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Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) bünyesinde görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir stajyerin, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) bünyesinde görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir stajyerin, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

Belçika Federal Savcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İlk olarak SHAPE'in güvenlik birimlerinin dikkatini çeken şüpheli hakkında Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisine (SGRS) bilgi verildiği belirtilen açıklamada, casusluk suçunun Federal Savcılığın yetki alanına girmesi nedeniyle dosyanın derhal Federal Savcılığa iletildiği ve soruşturmanın Charleroi Federal Adli Polisine verildiği kaydedildi.

Casusluk ve suç örgütüne üyelik iddialarıyla ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Charleroi Federal Adli Polisi tarafından operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şüphelinin evinde ve SHAPE'teki çalışma ofisinde aramalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma hakiminin 24 Temmuz'da verdiği kararla şüphelinin casusluk ve suç örgütüne katılma suçlamalarıyla tutuklandığı, soruşturmanın devamı ve selameti gerekçesiyle olay hakkında başka bir açıklama yapılmayacağı bilgisi verildi.

SHAPE'ten açıklama

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SHAPE'in Belçika makamlarıyla tam işbirliği içinde olduğunu ve gerekli tüm desteği sağladığını söyledi.

İddiaların niteliği, incelenen deliller veya soruşturma ve kovuşturma makamlarının yetki alanına giren konular hakkında yorum yapılmayacağının altını çizen O'Donnell, "Bu aşamada, NATO veya SHAPE'in operasyonel hazırlık seviyesinin, komuta ve kontrol düzenlemelerinin ya da yürütülen görevlerin olumsuz etkilendiğine dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır. SHAPE, görevlerini kesintisiz şekilde yerine getirmeyi sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

O'Donnell, NATO'nun müttefik personelinin korunmasına, gizli bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına ve İttifak'ın dayandığı güven ile emniyetin muhafaza edilmesine yönelik kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA
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