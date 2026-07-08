Komünist ve İşçi Partilerinden Tkp'ye Dayanışma Mesajı: "Ellerinizi Tkp'den Çekin"

(ANKARA) - TKP, Ankara'da düzenlenen NATO karşıtı protestoya polis müdahalesi ve gözaltıların ardından birçok ülkeden komünist ve işçi partisinin ortak dayanışma metni imzalayarak dayanışma mesajı gönderdiğini açıkladı. Söz konusu metinde, "Gözaltındaki tüm komünistlerin derhal serbest bırakılmasını, haklarındaki tüm suçlamaların düşürülmesini ve NATO karşıtı siyasi faaliyetleri kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz" denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabından Ankara'da düzenlediği NATO karşıtı protestoya yönelik polis müdahalesi ve gözaltıların ardından birçok ülkeden komünist ve işçi partilerinin gönderdiği dayanışma mesajlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dünyanın birçok ülkesinden komünist ve işçi partilerinin Ankara'da gerçekleştirdiğimiz NATO karşıtı protestoya dönük müdahale ve gözaltılar nedeniyle yolladıkları dayanışma mesajlarını aldık. Kısa sürede büyük bir dayanışmayı hissettiğimiz açıklamaların ardından, dost komünist partiler ortak bir dayanışma metnini imzalamaya başladılar. İmzaya açılan metnin tamamını ve ilk imzacıları kamuoyuyla paylaşıyoruz" denildi.

"TKP'ye ve Türkiye'deki NATO karşıtı eylemcilere yönelik baskılara son verin" başlıklı ortak metinde, TKP'nin NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Ankara'da düzenlediği gösteriye yönelik müdahalenin kınandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:"

"Biz, aşağıda imzası bulunan Komünist ve İşçi Partileri, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Ankara'da düzenlediği gösteriye yönelik olarak Türk makamları tarafından gerçekleştirilen baskıları en güçlü biçimde kınıyoruz."

Polisin gösteriye yönelik şiddetli müdahalesi, eylemcilerin yaralanması ve aralarında bir TKP Merkez Komite üyesi ile sekiz TKP Parti Meclisi üyesi yoldaşımızın da bulunduğu 145 komünistin gözaltına alınması, örgütlenme ve protesto hakkına yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. NATO Zirvesi öncesinde başkent Ankara'yı fiilen kapatan gösteri ve toplantı yasakları, NATO'nun savaş planlarının siyasi hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasıyla el ele yürüdüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır.

Komünistleri susturma girişimleri gerçeği gizleyemez: NATO, dünyanın dört bir yanında halklara savaş, işgal, yıkım ve acı getirmiş saldırgan bir emperyalist ittifaktır. Militarizme, emperyalist müdahalelere ve savaşlara karşı sesini yükseltenler baskılarla sindirilemez.

Türkiye Komünist Partisi'yle, gözaltına alınan tüm TKP üyeleriyle ve NATO Zirvesi'ne karşı tepki gösteren herkesle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Gözaltındaki tüm komünistlerin derhal serbest bırakılmasını, haklarındaki tüm suçlamaların düşürülmesini ve NATO karşıtı siyasi faaliyetleri kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz.

KOMÜNİST VE İŞÇİ PARTİLERİ İMZACI OLDU

Ellerinizi TKP'den çekin. Ellerinizi tüm komünistlerden ve anti-emperyalist militanlardan çekin."

Metne ilk imza atan partiler şöyle sıralandı:

"ABD Komünist Partisi, Alman Komünist Partisi, Arnavutluk Komünist Partisi, Bohemya ve Moravya Komünist Partisi, Filistin Komünist Partisi, Fransa Devrimci Komünist Partisi, İspanya İşçilerinin Komünist Partisi, Katalonya Komünistleri, Lüksemburg Komünist Partisi, Macaristan İşçi Partisi, Meksika Komünist Partisi, Norveç Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Sırbistan Komünistleri, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi - ABD, Suriye Komünist Partisi, Tudeh, Ukrayna Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi."

Kaynak: ANKA