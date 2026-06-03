NATO Genel Sekreteri Rutte ve İttifak ülkelerinin daimi temsilcileri, Ukrayna'ya gitti
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Kuzey Atlantik Konseyi üyeleri, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Kiev'e gitti. Rutte, Zelenskiy ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüşecek.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.
NATO'dan yapılan açıklamada, Rutte ve NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, bugün yapılacak NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Kiev'i ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Rutte'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile görüşme yapacağı kaydedildi.