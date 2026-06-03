NATO Genel Sekreteri Rutte ve İttifak ülkelerinin daimi temsilcileri, Ukrayna'ya gitti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Rutte ve NATO ülkelerinin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi üyelerinin, bugün yapılacak NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı için Kiev'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rutte'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile görüşme yapacağı kaydedildi.