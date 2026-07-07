NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy ile Ankara'da Görüştü: "Ukrayna'nın Güvenliği Bizim Güvenliğimizdir"

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Rutte, "Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir ve özgürlüğünüzü savunmak için ihtiyacınız olan şeylere sahip olmanızı sağlamak için yapmamız gereken önemli işler var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da görüştü.

Rutte, "Arkadaşım Zelenskiy'i Ankara'da ağırlamak çok güzel. Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir ve özgürlüğünüzü savunmak için ihtiyacınız olan şeylere sahip olmanızı sağlamak için yapmamız gereken önemli işler var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA