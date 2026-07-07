Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy ile Ankara'da Görüştü: "Ukrayna'nın Güvenliği Bizim Güvenliğimizdir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Rutte, Ukrayna'nın güvenliğinin NATO'nun güvenliği olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Rutte, "Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir ve özgürlüğünüzü savunmak için ihtiyacınız olan şeylere sahip olmanızı sağlamak için yapmamız gereken önemli işler var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da görüştü.

Rutte, "Arkadaşım Zelenskiy'i Ankara'da ağırlamak çok güzel. Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir ve özgürlüğünüzü savunmak için ihtiyacınız olan şeylere sahip olmanızı sağlamak için yapmamız gereken önemli işler var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti

Japon bakan "İlk kez görüyorum" diyerek paylaştı! Bakın neye benzetti
Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi

Tıp dünyası bu doğumu konuşuyor: Tek seferde beşi birden geldi

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Süper Lig'in yeni takımından Aubameyang bombası! Sessiz sedasız İstanbul'a getirdiler

Dünyaca ünlü golcü Aubameyang gollerine Süper Lig'de devam edecek
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı