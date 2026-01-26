NATO'dan Ukrayna'ya gönderilen silah sistemlerine "kısıtlama getirmeyin" çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Ukrayna'ya hangi silah sistemlerini göndermesi gerektiği konusunda yorum yapmayacağını belirterek "Genel olarak şunu söylemek istiyorum: Sistemlerinizi gönderiyorsanız, lütfen bunlara herhangi bir kısıtlama getirmeyin, böylece Ukrayna bunları gerçekten kullanabilir." açıklamasında bulundu.

Rutte, Avrupa Parlamentosu (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısında milletvekillerinin sorusunu yanıtladı.

Taurus uzun menzilli seyir füzelerinin Ukrayna'ya teslim edilmesi tartışması hakkındaki soruyu yanıtlayan Rutte, bu ülkeye hangi silah sistemlerinin gönderilmesi konusunda yorum yapmayacağını bu kararın müttefiklerin kendi takdirinde olduğunu söyledi.

Olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna'ya sağlanması planlanan güvenlik garantilerinin önemli olduğunu vurgulayan Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin güvenlik garantileri belgesinin imzalanmak için hazır olduğu açıklamasını hatırlattı.

Rutte, barış anlaşması kapsamında tartışılan toprak meselesinin "çok hassas" olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta, toprak konusunda karar verebilecek tek merci Ukrayna hükümetidir. Ancak Ukrayna hükümetinin toprak konusunda kabul edebileceği bir uzlaşmayı belirleyebilmesi için, Rusya'nın bundan sonra Ukrayna'ya tekrar saldırmayacağını bilmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Her gece Ukrayna'nın Kiev, Lviv ve Harkov gibi şehirlerine 15-20 füze ve yüzlerce insansız hava aracıyla saldırılarda bulunulduğunu aktaran Rutte, Ukrayna'nın önleyebilme oranının düştüğünü ifade etti.

Rutte, Ukrayna'daki ulusal silah sistemlerinin bu saldırıları önlemek için yeterli teçhizata sahip olmadığını ve Patriot sisteminin de sürekli füze tedarikine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Müttefiklerin füze önleyiciler konusunda Ukrayna'ya destek vermeye devam etmesi gerektiğini kaydeden Rutte, bunun ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) mekanizmasıyla ya da ulusal stoklardan sağlanabileceğini dile getirdi.

Rutte ayrıca milletvekillerine hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Hangi ülkelerin büyük miktarda önleyici füze stokuna sahip olduğunu biliyorsunuz. Size bunu açık oturumda değil, gizli olarak bildirebilirim. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, bu durumun tamamen kabul edilebilir olduğunu, bu malzemelerin çoğunun artık Ukrayna'ya taşınacağını çünkü bunun artık açıkça öncelikli olduğunu söyledi. Bu nedenle, hükümetlerinize bu konuda baskı yapabileceğiniz her yerde bunu yapın, bazı hükümetler bunu zaten yapıyor. Norveç, Kanada, Türkiye ve diğerleri bunu açıkladı ancak daha yapılacak çok şey var çünkü bu her gün yaşam ve ölüm arasındaki farktır."

ABD Başkanı Trump'la ilişkisi hakkındaki sorulara cevap

ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkisi hakkındaki sorulara da cevap veren Rutte, Trump'ın "birçok iyi şey" yaptığına inandığını söyledi.

Rutte, Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını artırma taahhüdünün "Trump olmadan mümkün olmayacağını" ifade ederek, "İspanya, İtalya, Belçika ve Kanada'nın, Başkan Trump olmasaydı yılın başında savunma harcamalarını yüzde 1,5'ten yüzde 2'ye çıkarmaya karar vereceklerini ve İtalya'nın savunma harcamalarını 10 milyar (avro) artırmaya karar vereceğini gerçekten düşünüyor musunuz? Asla olmazdı. Böyle bir şey olmazdı." dedi.

Balkanlardaki güvenlik durumunu sürekli takip ettiklerini belirten Rutte, Bosna Hersek'te "güvenlik boşluğu" oluşmasını kabul edemeyeceğini ve bu konuda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'yle sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Rutte, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) "çok önemli" olduğunu belirterek aynı zamanda Sırbistan'la diyaloğu sürdürdüklerini aktardı.