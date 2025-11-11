Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türk Askerlerine Taziye Mesajı

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı nedeniyle hayatını kaybeden askerler için başsağlığı diledi. Rutte, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yaşamını yitiren askerlerin yakınlarına taziye iletti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Dragone'den destek mesajı

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone de X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesinin ardından İttifakın Türkiye'nin yanında olduğu mesajını paylaştı.

Dragone, "(Olay hakkında) daha fazla bilgi beklerken, düşüncelerimiz ve dualarımız mürettebatın aileleri, meslektaşları ve olay yerindeki cesur kurtarma ekipleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

