NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Sanayi Üretim Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ve Çin'in "uzun vadeli bir yüzleşme ve rekabet" için hazırlandığını belirterek, müttefik ülkelere savunma sanayisi üretim seviyelerini yüksek tutma çağrısı yaptı.

Rutte, ziyarette bulunduğu Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüss beldesinde silah şirketi Rheinmetall'e ait top mermisi üretme tesisinin açılışında konuşma yaptı.

Rusya ve Çin'in "şeffaflıktan uzak bir şekilde hız ve beceriyle" ordularını genişlettiğini söyleyen Rutte, "Savunma sanayileri, sadece Moskova ve Pekin'deki büyük geçit törenlerinde gösteriş yapmak için değil, etki alanlarını güvence altına almak, güçlerini göstermek ve kurallara dayalı uluslararası düzeni zayıflatmak için inanılmaz bir hızla silah ve askeri teçhizat üretiyor." dedi.

Rutte, Rusya'nın bu yıl 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve yüzlerce İskender füzesi üretmesinin beklendiğini, Çin'in de dünyanın en büyük donanmasına ve savunma şirketlerinden bazılarına sahip olduğunu vurgulayarak "Orduları açık bir yönde güçleniyor. Bizimle uzun vadeli bir yüzleşme ve rekabet için hazırlanıyorlar." diye konuştu.

Birliklerin gemi, uçak, tank ve insansız hava araçları gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu, NATO ülkelerinin savunma sanayilerinin bu malzemeleri "her zamankinde daha hızlı üretip teslim etmesi" gerektiğini belirten Rutte, "Bu, genel caydırıcılığımızın bir parçasıdır. Caydırıcılık (NATO'nun yeni harcama hedefi) yüzde 5'ten gelmez, caydırıcılık potansiyel düşmanlarla gerçekten savaşabilme kabiliyetinden gelir." ifadelerini kullandı.

Rutte, bugün Avrupa'nın yıllık top mermisi üretme kapasitesinin iki yıl öncesine göre 6 kat daha fazla olduğunu ve bu yılın sonunda 2 milyon mermi üretilmesinin beklendiğini aktararak bu çabanın tanklar, hava savunma sistemleri ve füzeler gibi daha karmaşık yeteneklerin üretimi artırmak için de gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rutte, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Rheinmetall ve transatlantik savunma sanayi tabanındaki herkesi üretim seviyelerini yüksek tutmaya, çıtayı daha da yükseltmeye, tüm ittifak genelinde ve tabii ki Ukrayna gibi ortaklarımızla birlikte daha fazlasını yapmak için fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Savunma yeteneklerimizi üstün, savunma sanayimizi başarılı ve NATO'yu güçlü tutmanın yolu budur."