NATO Genel Sekreteri Rutte'den Rusya Uyarısı: Tehdit Hafife Alınmamalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'dan gelen "tehdidin hafife alınmaması" ancak bu ülkenin "kapasitesinin de abartılmaması" gerektiğini ifade ederek, "Rusya kendini olduğundan güçlü göstermeye çalışsa da hala son derece tehlikelidir." diye konuştu.

Rutte, Slovenya'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) toplantısındaki konuşmasında, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın "küresel düzeni yeniden şekillendirmek" için birlikte çalıştığını söyledi.

Rusya'nın bütçesinin yüzde 40'ını savaş için ayırdığını ve bu yıl en az 1500 tank, 3 bin zırhlı araç ve yüzlerce İskender füzesi üretmesinin beklendiğini aktaran Rutte, Çin'in de nükleer cephaneliği dahil askeri yeteneklerini hızla artırdığını vurguladı.

Rutte, müttefiklerin Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma taahhüdünü hayata geçirmede kararlı olduğunu belirterek, zirvede ayrıca Ukrayna'ya verilen desteğin teyit edildiğini hatırlattı.

NATO'nun ABD silah ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programı kapsamında şimdiye kadar 2 milyar dolar değerinde ekipmanın gönderdiğini aktaran Rutte, daha fazlasının yakında geleceğini ve bu temponun korunması gerektiğini söyledi.

Rutte, Rusya'dan gelen "tehdidin hafife alınmaması" ancak bu ülkenin "kapasitesinin de abartılmaması" gerektiğini belirterek Moskova'nın "hedefine ulaşamadığını" ve 1 milyondan fazla Rus askerinin Ukrayna'da öldüğünü ya da ağır yaralandığını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmaya çalıştığını kaydeden Rutte, "Rusya'nın sabotaj hedefleri listesi sadece kritik altyapı, savunma sanayi ve askeri tesislerle sınırlı değil kamu alanlarını da kapsıyor." dedi.

Rutte, "Rusya kendini olduğundan güçlü göstermeye çalışsa da hala son derece tehlikelidir. Bu yüzden hazırlıklı olmamız kesinlikle hayati öneme sahip." diye konuştu.

Ayrıca Rutte, 15 Ekim'de bir araya gelecek NATO savunma bakanlarının ittifakın caydırıcılığı ile savunma duruşunun nasıl güçlendirilebileceği ve yeni savunma yatırımı hedeflerine ulaşma planlarını ele alacaklarını kaydetti.

Gazze'deki ateşkes

Gazze'deki ateşkese de değinen Rutte, "Bugünün barış ve istikrar için iyi bir gün olduğuna inanıyorum." dedi.

Rutte, ateşkesin "harika bir haber" olduğunu ve herkesin Orta Doğu'da barış ve güvenlik görmek istediğine işaret ederek "Umuyoruz ki bu durum Avrupa'da da en kısa sürede tekrarlanır çünkü Avrupa'da hala yapacak çok işimiz var. Ancak bu başarı üzerine inşa edebiliriz ve bundan kesinlikle eminim." ifadelerini kullandı.