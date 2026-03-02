NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump'a tam destek veriyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer ve balistik füze yeteneklerini etkisiz hale getirme iddiasıyla ABD ve İsrail'in bu ülkeye saldırılarına Avrupa'nın "gerekli tüm desteği sağladığını" bildirdi.

"TRUMP'IN İRAN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM"

Rutte, Amerikan Fox News kanalına açıklama yaparak, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla ilgili NATO ve Avrupa ülkelerinin tutumu hakkında bilgi verdi.

İran'a yönelik saldırılarda NATO ve Avrupalı devletlerin tutumu sorulan Rutte, öncelikle ABD'nin askeri kayıpları için başsağlığı dileklerini ileterek Başkan Donald Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesi ve balistik füze programının ortadan kaldırılması ile ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti.

"AVRUPA, İRAN OPERASYONUNA GEREKLİ TÜM DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Rutte, hafta sonu Avrupa'daki tüm liderlerle görüştüğünü ve ABD'nin bölgedeki kilit çıkarlarını savunmak için bu liderlerin harekete geçtiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri, "Dün, NATO'nun üst düzey komutanlarıyla görüştüm. Avrupa, bu operasyonun devam edebilmesi için gereken her şeyi yapıyor ve gerekli tüm desteği sağlıyor." diye ekledi.

Fransa ve Almanya'nın ABD'ye destek konusundaki öncü pozisyonuna atıfta bulunan Rutte, İngiltere'nin bölgedeki üslerinin kullanım hakkıyla ilgili çekimser tutumunu kabul ettiğini kaydetti. Rutte, Londra hükümetinin ilk etapta konunun hukuki altyapısıyla ilgili endişelerini gidermek istediğini ve dün gece itibarıyla bu konuda "ikna olduğunu" değerlendirdi.

"İRAN'DA DOĞASI GEREĞİ TERÖRİST OLAN BİR REJİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Günün sonunda tüm Avrupa ülkelerinin ABD'yi destekleme konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Rutte, şöyle devam etti: "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Yani İran'da doğası gereği terörist olan, bölgeye kaos ihraç eden bir rejimle karşı karşıyayız ve bu yüzden herkes Başkan Trump'ın liderliğinde burada yapılanları destekliyor. Tahran'daki bu rejimin bölgede kaos yaratma ve Avrupa için tehdit oluşturma yeteneğini ortadan kaldırmak çok önemli."

ABD İLE İSRAL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.