NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Senatosu'nda Ukrayna desteği vurguladı

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Senatosu'nda Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Beyaz Saray'a güvendiğini ifade ederken, ABD'li senatörler de Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirttiler. Rutte, Başkan Trump'a güveninin tam olduğunu ve onunla önemli görüşmeler yapacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Senatosundaki görüşmelerinde Rusya- Ukrayna krizinin çözümü konusunda Beyaz Saray'a güvendiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'de Senato'daki görüşmelerinin ardından ABD'li senatörler Jeanne Shaheen ve Thom Tillis ile kameraların karşısına geçti.

ABD'li iki senatör de NATO'nun Rusya karşısında güçlü durması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini vurgularken, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin eksilmeden devam etmesi gerektiğini belirttiler.

Senatör Shaheen, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Rusya'ya karşı bazı tasarıları kabul ettiklerini ve Moskova üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Trump ile bugün yapacağı görüşmenin daha önceden planlandığını ve Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme ile ilgisinin olmadığını vurguladı.

Rutte, "Başkan Trump, Ukrayna'ya tekrar silah göndermeye karar verdi, ancak maliyetini müttefikler karşılıyor. Bu proje üzerinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Washington-Moskova hattındaki son görüşmelerin olumsuz seyretmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Rutte, "Benim Başkan Trump'a güvenim tam. Bunu başarabilecek tek kişi o. İlk dönem görevinden dolayı çok deneyimli bir başkanınız var. Bu başkan, dünyayı kalıcı ve uzun süreli bir sona ulaştırmak konusunda net bir vizyona sahip." değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri Rutte, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile yerel saatle 16: 00'da (TSİ 23: 00) bir araya gelecek.

Trump, dün konuya ilişkin dünkü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmesinin ertelenmesi konusunda, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." demişti.

AA muhabirine açıklama yapan ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebilmek amacıyla, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
500
