NATO, İran'dan Gelen Tehditlere Hazır

Güncelleme:
NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Hart, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

MSB, 4, 9 ve 13 Mart'ta da Türk hava sahasına giren balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
